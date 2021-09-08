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В Чехии не будут вводить локдаун в случае новой волны COVID-19

8 сентября, 2021 среда
19:31

В правительстве Чехии исключили введение локдауна во время новой волны коронавируса

Об этом сообщает ЕП.

7 сентября в Чехии зарегистрировали 588 новых заражений - наибольше с 25 мая. 75% новых больных не были привиты. Штамм "Дельта" составляет 80% от новых заболеваний.

Глава Минздрава Адам Войтех заявил, что данные свидетельствуют о начале новой волны эпидемии.

"Не думаю, что нам придется прибегнуть к новому локдауну", - сказал Войтех, отметив, что единственным способом остановить эпидемию является вакцинация.

"Мы сейчас лучше готовы, локдауну не будет", - заявивпремьер-министр Андрей Бабиш.

Он добавил, что считает самой большой проблемой то, что до сих пор около 400 тыс. человек в возрасте старше 60 лет не хотят прививаться.
 

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Чехия
Коронавирус
локдаун
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