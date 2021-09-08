В Чехии не будут вводить локдаун в случае новой волны COVID-19
В правительстве Чехии исключили введение локдауна во время новой волны коронавируса
Об этом сообщает ЕП.
7 сентября в Чехии зарегистрировали 588 новых заражений - наибольше с 25 мая. 75% новых больных не были привиты. Штамм "Дельта" составляет 80% от новых заболеваний.
Глава Минздрава Адам Войтех заявил, что данные свидетельствуют о начале новой волны эпидемии.
"Не думаю, что нам придется прибегнуть к новому локдауну", - сказал Войтех, отметив, что единственным способом остановить эпидемию является вакцинация.
"Мы сейчас лучше готовы, локдауну не будет", - заявивпремьер-министр Андрей Бабиш.
Он добавил, что считает самой большой проблемой то, что до сих пор около 400 тыс. человек в возрасте старше 60 лет не хотят прививаться.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.67
Покупка 26.67Продажа 26.9
-
EUR
Покупка 31.45Продажа 31.84
- Актуальное
- Важное