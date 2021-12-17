В Чехии назначили новое правительство во главе с Фиалой

Об этом сообщает Ceske Noviny.



Новых членов чешского правительства назначили в пятницу, 17 декабря, в замке Ланы.



Гражданская демократическая партия получила шесть мест в правительстве. В правительство также вошли христианские демократы (KDU-CSL), Партия мэров (STAN), Пиратская партия и партия TOP09.



Было решено создать должность министра по европейским делам, восстановить должность министра науки, исследований и инноваций и назначить министра законодательства, который возглавит Законодательный совет правительства.



Президент Земан пожелал успехов новому правительству, а затем в пятницу было открыто первое заседание.

В ноябре правительство Чехии во главе с премьер-министром Андреем Бабишем ушло в отставку после того, как его политическая партия ANO потерпела поражение в голосовании.