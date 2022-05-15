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В Чехии нашли приют около 200 тыс. беженцев из Украины

15 мая, 2022 воскресенье
17:46
беженцы из Украины

По состоянию на 15 мая в Чехии находятся около 200 000 беженцев из Украины, сообщил в эфире Чешского телевидения министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан

Об этом пишет Radio Prague International.

Издание отмечает, что чешские власти выдали более 340 000 гуманитарных виз. Но считают, что около 140 000 человек уехали из страны (в основном в Западную Европу). Чешской Республике сложно определить точнее, поскольку люди перемещаются в пределах Шенгенской зоны, сказал Ракушан.

Министр также отреагировал на проблемную ситуацию с несколькими сотнями ромских беженцев, еще не получивших визы, поскольку непонятно, имеют ли они двойное украинское и венгерское гражданство. В таком случае они не будут иметь права на гуманитарные визы в Чехии. Ракушан сказал, что обратился в Венгрию с просьбой ускорить процесс проверки, чтобы этот вопрос был решен.

Ранее Министр сказал изданию Novinky.cz. что выделение денег на государственную помощь для беженцев не будет убыточным, если треть беженцев из Украины начнет работать в Чехии.

"Как только 30% людей начнут работать и будут платить деньги в систему здравоохранения, это уже не пустая трата, и система здравоохранения может на этом зарабатывать. Наоборот, в 2025 году, если правильно адаптировать, это может стать положительным явлением для доходов государственного бюджета и роста ВВП (валового внутреннего продукта) Чехии", – сказал он.

  • В начале апреля в Праге заработала радиостанция, помогающая адаптироваться украинским беженцам.
  • Вынуждены переселенные люди из Украины в Чехии помогают создавать средства защиты для украинских добровольцев.

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