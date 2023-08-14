В Чехии нашли кокаина на €83 млн среди груза бананов

Об этом сообщает Радио Прага.

Стоимость изъятого наркотика составляет около 2 млрд. крон (83 млн. евро). Отмечается, что груз был обнаружен в ящиках работниками склада, которые и вызвали полицию.

"При разгрузке поддонов с органическими бананами сотрудники состава заметили подозрительные пакеты. Во время обыска были найдены килограммовые пакеты с подозрительным порошком. Выборочная проверка показала, что это наркотическое вещество, точнее, кокаин", - сказала пресс-секретарь Национального штаба борьбы с наркотиками Люция Шмол.

Также по предварительным данным, изъятая в Клецанах партия является одной из самых больших в истории Чехии.