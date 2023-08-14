В Чехии нашли кокаина на €83 млн среди груза бананов
В распределительном центре сети магазинов Albert в Клецанах под Прагой чешская полиция обнаружила в партии бананов 646 кг кокаина
Об этом сообщает Радио Прага.
Стоимость изъятого наркотика составляет около 2 млрд. крон (83 млн. евро). Отмечается, что груз был обнаружен в ящиках работниками склада, которые и вызвали полицию.
"При разгрузке поддонов с органическими бананами сотрудники состава заметили подозрительные пакеты. Во время обыска были найдены килограммовые пакеты с подозрительным порошком. Выборочная проверка показала, что это наркотическое вещество, точнее, кокаин", - сказала пресс-секретарь Национального штаба борьбы с наркотиками Люция Шмол.
Также по предварительным данным, изъятая в Клецанах партия является одной из самых больших в истории Чехии.
- 11 августа сообщалось , что нидерландские таможенники обнаружили 8 064 килограмма кокаина в порту Роттердама – это крупнейшая партия наркотиков, когда-либо изымавшаяся в Нидерландах.
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