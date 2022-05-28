В Чехии насчитывается около 360 тыс. украинских беженцев
По меньшей мере 357 566 украинских беженцев находятся в Чехии. Около 900 человек прибыли за последние 24 часа
Об этом сообщает Prensa Latina News.
Издание пишет, что около 80% останутся в этой стране. Большинство из них сейчас в Праге, где власти планируют открыть второй палаточный городок для размещения беженцев.
Международное радио "Прага" сообщило , что Чешская Республика в пятницу, 27 мая, предоставила временную защиту еще 900 беженцам из Украины. Всего с начала февраля украинцам, бегущим от войны, было выдано 375 566 специальных виз.
- В Праге приютили более 80 тыс. украинских беженцев.
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