В Чехии насчитывается около 360 тыс. украинских беженцев

Об этом сообщает Prensa Latina News.

Издание пишет, что около 80% останутся в этой стране. Большинство из них сейчас в Праге, где власти планируют открыть второй палаточный городок для размещения беженцев.

Международное радио "Прага" сообщило , что Чешская Республика в пятницу, 27 мая, предоставила временную защиту еще 900 беженцам из Украины. Всего с начала февраля украинцам, бегущим от войны, было выдано 375 566 специальных виз.

В Праге приютили более 80 тыс. украинских беженцев.

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