В Чехии мужчину заочно приговорили к 20 годам за то, что он воевал против Украины на Донбассе

Об этом сообщает Радио Свобода.

Мужчина находится в розыске.



Адвокат имеет право обжаловать приговор, который еще не вступил в силу.

Как утверждает обвинение, Урбанек уехал в Украину в 2015 году и участвовал в войне до конца января 2018 года в составе террористической группировки "ДНР".

Судья заявила, что Урбанек хорошо осознавал противоправность своих действий, и для суда не нужны доказательства, что он сам в кого-то стрелял, поскольку само участие в такой организации является преступлением.