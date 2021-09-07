В Чехии мужчину заочно приговорили к 20 годам за то, что он воевал против Украины на Донбассе
Городской суд столицы Праги приговорил к 20 годам заключения чеха Иржи Урбанека, который воевал против Украины
Об этом сообщает Радио Свобода.
Мужчина находится в розыске.
Адвокат имеет право обжаловать приговор, который еще не вступил в силу.
Как утверждает обвинение, Урбанек уехал в Украину в 2015 году и участвовал в войне до конца января 2018 года в составе террористической группировки "ДНР".
Судья заявила, что Урбанек хорошо осознавал противоправность своих действий, и для суда не нужны доказательства, что он сам в кого-то стрелял, поскольку само участие в такой организации является преступлением.
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