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В Чехии мужчина избил украинок, перед тем спросив, откуда они

23 августа, 2023 среда
13:21
Общество

В Чехии мужчина напал на двух украинок, ударив их в лицо. Это произошло после того, как он узнал, откуда они

Об этом пишет "Новости".

Отмечается, что полиция расследует произошедший в воскресенье инцидент 13 августа в городе Пласы на севере Пльзенского края.

"Мы пошли с детьми на карусель. Потом мы с Лилией сидели на бордюре и разговаривали. К нам подъехала Skoda Octavia с прицепом, и мужчина за рулем спросил, с Украины ли мы. Затем он отъехал на несколько метров, оставил машину заведенной и вернулся к нам", – сказала пострадавшая.

По ее словам, мужчина сначала начал ругаться, а затем напал на них.

"Сначала я получила три удара кулаком в лицо. Затем он начал тянуть меня за волосы, чтобы я встала. Сразу же набросился на Лилию", – описала дальнейшее развитие событий, пострадала Татьяна.

Она воспользовалась моментом, когда нападавший переключил свое внимание на ее подругу. Она быстро подбежала к его машине и вытащила ключ из замка зажигания, чтобы он не смог уехать.

"Я уже собиралась вызвать полицию, когда двое других мужчин подошли ко мне сзади и ударили в спину, от чего я уронила ключ на землю. Первый нападающий поднял его, сел в машину и уехал. Навстречу нам уже шли две молодые девушки и парень, которые вызвали полицию и скорую помощь, потому что Лиля лежала на земле, из лица текла кровь", – продолжила Татьяна.

Потом пострадавшая передала патрульным на месте фото транспортного средства вместе с номерным знаком и подробно описала нападающего.

Вторая украинка, на которую напали, мало что помнит: "Я помню три удара, а потом у меня окно. Я очнулась только в больнице". Согласно медицинскому заключению, она получила открытый перелом челюсти, а также перелом скул и костей носа.

Сами пострадавшие украинки, сбежавшие в Чехию с детьми спустя несколько недель после начала российской агрессии, не могут объяснить мотив нападения.

"Мы ни с кем не ссорились, никого ни на что не провоцировали", – заявили они.

  • Украинская девочка вынуждена была искать убежища в Чехии из-за войны, но столкнулась с буллингом на новом месте. После этого президент Чехии Петр Павел лично встретился с украинкой Полиной.
Украина
Чехия
беженцы из Украины
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