В Чехии меняют правила размещения украинских беженцев

Такие изменения в законе о проживании украинских беженцев на территории Чехии представил вице-премьер - министр внутренних дел Вит Ракушан, передает Dennik.

Так, новые поправки запрещают предоставлять временную защиту гражданам Европейского Союза. Такая норма касается украинских ромов, значительная часть которых имеют венгерское гражданство, прибывшие в Чехию из-за высших социальных выплат.

Также в Чехии увеличивают сроки рассмотрения заявления о временной защите до 60 дней, но при этом сокращают время для уведомления беженцем об изменении места жительства с 15 до 3 дней.

Поправки предполагают и сокращение срока предоставления бесплатного медицинского страхования беженцам в возрасте от 18 до 65 лет до 180 дней.

Еще одно изменение состоит в том, что в Чехии не будет выплачивать гуманитарную помощь в случаях, если у беженцев есть жилье, где им бесплатно предоставляется питание и другие удобства.

По состоянию на 15 мая в Чехии находились около 200 000 беженцев из Украины. Чешские власти выдали более 340 000 гуманитарных виз.

Правительство Чехии планирует продлить режим чрезвычайного положения в стране, которое было введено в конце февраля из-за большого потока беженцев из Украины, до конца июня.

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