В Чехии готовы признать РФ государством-террористом, - вице-спикер Рады
Чехия готова принять в обеих палатах парламента резолюцию о признании России государством-террористом
Об этом сообщила в интервью Радио Свобода заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.
3 июня она находилась в Чехии.
"Мы благодарим Чехию за колоссальную помощь, которую она оказывает Украине в плане безопасности, в вооружении. В политических заявлениях Чехия одна из тех стран, которая первой приняла осуждение действий РФ, они приняли абсолютно взвешенную резолюцию, касающуюся осуждения геноцида в отношении Украины со стороны РФ. Сейчас мы также говорили о том, что Чехия готова принять на уровне двух палат своего парламента резолюцию о признании Российской Федерации государством-террористом", - сказала Кондратюк.
- 10 мая Сейм Литвы единогласно проголосовал за признание России террористическим государством.
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