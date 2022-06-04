Об этом сообщила в интервью Радио Свобода заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

3 июня она находилась в Чехии.

"Мы благодарим Чехию за колоссальную помощь, которую она оказывает Украине в плане безопасности, в вооружении. В политических заявлениях Чехия одна из тех стран, которая первой приняла осуждение действий РФ, они приняли абсолютно взвешенную резолюцию, касающуюся осуждения геноцида в отношении Украины со стороны РФ. Сейчас мы также говорили о том, что Чехия готова принять на уровне двух палат своего парламента резолюцию о признании Российской Федерации государством-террористом", - сказала Кондратюк.

10 мая Сейм Литвы единогласно проголосовал за признание России террористическим государством.