В Чехии двух блогеров отправили в тюрьму из-за ненавистнических высказываний в сторону украинцев
В чешском городе Кладно суд арестовал двух блогеров, которые в своем видео использовали язык ненависти к украинским беженцам
Об этом сообщает издание Novinky.
Так, Патрика Тушля приговорили к 10 месяцам лишения свободы, а Томаша Чермака – к 6 месяцам. Это был наименьший из возможных приговоров - их могли бы лишить свободы на три года.
Приговор был вынесен в тот же день, когда началось судебное заседание. Оба подозреваемых были доставлены в суд под конвоем.
Тушль в своем заявлении на обвинительный акт заявил, что против украинцев в целом ничего не имеет. Впрочем, он отметил, что осуждает действия некоторых украинских националистов. Также мужчина отметил, что не чувствует себя виновным, однако просит прощения за ненормативную лексику в видео и признает, что форма подачи информации была неуместной. Чермак также признал неуместность своего выступления.
Блогеров обвинили по статье о клевете на нацию, расу, этническую группу или другую группу лиц, а также за разжигание ненависти к группе лиц или ограничение их прав и свобод. Отмечают, что в августе 2022 года мужчины транслировали в социальных сетях видео, в которых негативно отзывались об украинцах.
Так, в одном из видео мужчины призывали к контрдемонстрациям в ответ на собрания украинцев. Также в ролике содержится высказывание, в котором украинцев называют "дерьмом", "грязными" и тому подобными словами.
"Украинцы начинают размножаться здесь, одна демонстрация за другой. Мы должны действовать сейчас, иначе мы попадем в ад", – среди прочего заявил Чермак.
- 26 октября в Германии оштрафовали мужчину на 4 тыс. евро за наклейку с буквой "Z" на стекле автомобиля.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.13
Покупка 39.13Продажа 39.96
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное