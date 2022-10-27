В Чехии двух блогеров отправили в тюрьму из-за ненавистнических высказываний в сторону украинцев

Об этом сообщает издание Novinky.

Так, Патрика Тушля приговорили к 10 месяцам лишения свободы, а Томаша Чермака – к 6 месяцам. Это был наименьший из возможных приговоров - их могли бы лишить свободы на три года.

Приговор был вынесен в тот же день, когда началось судебное заседание. Оба подозреваемых были доставлены в суд под конвоем.

Тушль в своем заявлении на обвинительный акт заявил, что против украинцев в целом ничего не имеет. Впрочем, он отметил, что осуждает действия некоторых украинских националистов. Также мужчина отметил, что не чувствует себя виновным, однако просит прощения за ненормативную лексику в видео и признает, что форма подачи информации была неуместной. Чермак также признал неуместность своего выступления.

Блогеров обвинили по статье о клевете на нацию, расу, этническую группу или другую группу лиц, а также за разжигание ненависти к группе лиц или ограничение их прав и свобод. Отмечают, что в августе 2022 года мужчины транслировали в социальных сетях видео, в которых негативно отзывались об украинцах.

Так, в одном из видео мужчины призывали к контрдемонстрациям в ответ на собрания украинцев. Также в ролике содержится высказывание, в котором украинцев называют "дерьмом", "грязными" и тому подобными словами.

"Украинцы начинают размножаться здесь, одна демонстрация за другой. Мы должны действовать сейчас, иначе мы попадем в ад", – среди прочего заявил Чермак.

26 октября в Германии оштрафовали мужчину на 4 тыс. евро за наклейку с буквой "Z" на стекле автомобиля.