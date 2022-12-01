В Чехии для украинцев продлили визы временной защиты до конца марта 2024 года
Правительство Чехии приняло решение о продлении виз временной защиты для украинцев до конца марта 2024 года
Об этом сообщают на Czech Radio.
На сегодняшний день срок был ограничен до марта 2023 года. Как отметил глава МВД Чехии Вит Ракушан, проект решения должен рассмотреть парламент.
Для продления визы граждане Украины должны пройти регистрацию сначала в электронной форме, а затем лично. Министр внутренних дел Чехии добавил, что процедура позволит государственным структурам выяснить, сколько граждан постоянно находится на территории страны.
В Чехии статус временно защиты дает право пользоваться системой здравоохранения, образования и предоставляет свободный доступ на рынок труда.
С начала полномасштабного вторжения Чехия выдала украинцам 463 804 визы временной защиты.
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