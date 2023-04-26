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В Чехии для украинских детей выделят деньги на отдых. Условия

26 апреля, 2023 среда
14:05
Мир

В рамках проекта "Дарим кружки детям" Чешский Совет по делам детей и молодежи запускает новый грант для семей из Украины

Об этом информирует представительство туристической трансформации Украины VisitUkraine .

В Чехии запускают новый грант для помощи детям из Украины, которым пришлось покинуть родину из-за войны.

Тысячу крон будут направлены на оплату летних, дневных и спортивных детских лагерей, разнообразных экскурсий и школ на свежем воздухе.

На помощь могут рассчитывать семьи украинских беженцев с детьми в возрасте от 3 до 18 лет, проживающие в Чехии на основании Víza на strpenie или Víza на церемонию dočasnой ochrany.

Заявку на получение гранта можно подать до 15 мая 2023 года.

Для этого нужно зарегистрироваться на платформе "Активный город", выбрать курсы, доступные в вашем регионе, уточнить наличие свободных мест в нем и обсудить прием ребенка, оформить запрос, а также прикрепить необходимые документы и выбрать организацию, в которую нужно перечислить деньги.

  • С 1 апреля украинские беженцы в Польше смогут подавать заявления на временное разрешение на проживание – карту побыту при работе в стране.
  • Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об успехе международного проекта с обеспечением беженцев украиноязычной литературой.
  • Директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова считает , что более 50% украинских беженцев вернутся в Украину при любых обстоятельствах.
  • В Польше правительство приняло изменения в специальном законе о помощи украинцам, в частности, речь идет о поступлении в университеты.
Общество
Чехия
беженцы
беженцы из Украины
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