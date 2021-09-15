В Чехии арестовали россиянина-участника оккупации Крыма
Суд Праги арестовал гражданина России, участника оккупации Крыма Александра Франчетти
Об этом сообщает Радио Свобода .
Представитель Городского суда Праги Адам Вениг сообщил, что Франчетти отправили под стражу из-за угрозы побега из Чехии.
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"Суд пришел к выводу, что были соблюдены условия заключения Франчетти под стражу, поскольку существует угроза его побега из Чехии", - сказал он.
Франчетти переведен в местную тюрьму.
- В Праге по запросу Украины задержали россиянина Александра Франчетти, который в 2014 году участвовал в оккупации Крыма.
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