В Чехии арестовали 14 квартир и другое имущество семьи ракетостроителей из РФ Обносова
В Чехии арестовали имущество, принадлежащее семье руководителя российского оборонного холдинга "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, среди которого и 14 квартир, записанных на его зятя
Решение приняло Финансово-аналитическое управление (FAU) страны, сообщает Чешское телевидение.
Стоимость имущества семьи Обносова в Чехии оценивается более чем в 100 миллионов крон (свыше четырех миллионов евро). Большая часть записана на зятя Обносова Ростислава Зорикова. В частности, под арест попали 14 квартир в Праге, записанные на Зорикова, и принадлежащая ему компания по аренде недвижимости Riomax. Другую свою чешскую компанию он переписал на отца, сообщает Чешское телевидение.
"Несмотря на переоформление имущества внутри семьи, связь между ними очевидна. Кроме того, члены семьи Обносова вовлечены в бизнес, сложившийся вокруг Министерства обороны России", - рассказала телеканалу редактор сайта Investigace Кристина Вейнбендер.
- 25 июля в Праге на дом, которым владеет семья главы оборонного холдинга "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, вывели проекцию из видео, на которых изображены ракетные удары по Украине.
- 16 августа власти Чехии ввели санкции против самого Обносова, его дочери и зятя. Введение санкций добивались соратники российского заключенного оппозиционера Алексея Навального, выпустившие расследование о недвижимом имуществе семьи Обносова в Чехии.
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