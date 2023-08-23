В Чехии арестовали 14 квартир и другое имущество семьи ракетостроителей из РФ Обносова

Решение приняло Финансово-аналитическое управление (FAU) страны, сообщает Чешское телевидение.

Стоимость имущества семьи Обносова в Чехии оценивается более чем в 100 миллионов крон (свыше четырех миллионов евро). Большая часть записана на зятя Обносова Ростислава Зорикова. В частности, под арест попали 14 квартир в Праге, записанные на Зорикова, и принадлежащая ему компания по аренде недвижимости Riomax. Другую свою чешскую компанию он переписал на отца, сообщает Чешское телевидение.

"Несмотря на переоформление имущества внутри семьи, связь между ними очевидна. Кроме того, члены семьи Обносова вовлечены в бизнес, сложившийся вокруг Министерства обороны России", - рассказала телеканалу редактор сайта Investigace Кристина Вейнбендер.