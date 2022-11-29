В Чехии 49 человек обвинили в публичной поддержке российской агрессии против Украины

Об этом сообщает Радио Прага.

Пресс-секретарь президиума полиции Ондржей Моравчик отметил, что в настоящее время таких случаев в Чехии насчитывают 86. И их количество продолжает расти.

Так, в октябре 2022 года чешская полиция зафиксировала 83 случая одобрения российского полномасштабного вторжения в Украину. После этого были задержаны 44 человека.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года возросло количество жалоб, связанных с Украиной. Сейчас оно превысила 1000. Некоторые из них не отвечают требованиям закона и не влекут за собой судимости.

25 ноября стало известно, что в Чехии готовятся к новой волне украинских беженцев. Отмечают, что принять смогут десятки тысяч беженцев, однако не так много, как раньше.