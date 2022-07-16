В Чечне во время проповеди имамы вербуют прихожан на войну с Украиной

Об этом пишет чеченское общественно-политическое движение 1ADAT в своем Telegram-канале.

По данным оппозиционеров, наемникам за участие в войне предлагают зарплату в 50-60 тысяч рублей. Записаться в Ахмат может любой мужчина в возрасте 18–40 лет.

Как рассказал The Insider основатель 1ADAT Ибрагим Янгулбаев, имамы при этом говорят прихожанам, что в Украине их не повезет:

"Такую установку дал муфтиат имамам в четырех мечетях в разных районах Чечни. Во время пятничных молитв всегда объявляется какая-то политическая повестка. И имами говорят об этом в мечетях, на своих страницах и в своих Telegram-каналах. Таким обманным способом Кадыров привлекает добровольцев для участия в войне против Украины. Идут туда только кадыровцы и мелкие лизоблюды".

7 июня власти Чечни сообщили, что на войну в Украину из республики отправились более восьми тысяч человек. По словам спикера чеченского парламента Магомеда Даудова, 1360 из них – чеченские добровольцы. На самом же деле настоящих добровольцев почти не осталось: силовики запугивают жителей, пытают и угрожают уголовными делами.

Отметим, что в середине мая украинская разведка обнародовала имена и адреса 2,5 тыс. кадыровцев, ворвавшихся в Украину.

Также в разведке отмечают , что на войну с Украиной отправляют чеченских заключенных, в частности, родственников оппозиционеров.

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