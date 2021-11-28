В Чечне в школьную программу включили книгу об отце Кадырове
В подконтрольной России Чечне в школьную программу включили книгу об Ахмате-Хаджей Кадырове, отце Рамзана Ахматовича Кадырова, под названием "Путь, озаренный светом"
Ее написал начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Чечня Амруди Эдилов, сообщает лояльный клану Кадырова телеканал "Грозный ТВ".
"В книге рассказывается о жизни и деятельности первого президента Чеченской республики, описаны подробности о его работе, политических взглядах и достижениях национального лидера.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадыров живет с 30-летней победительницей конкурса красоты. У них общие дети и недвижимость, - СМИ
Важная часть книги посвящена истории того, как сбылась самая главная мечта Ахмата-Хаджи Кадырова – защитить свой народ от бед и войн", – говорится в сюжете.
Пособие поступило во все школы региона. Оно введено как дополнительный материал для изучения истории России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.01
Покупка 27.01Продажа 27.29
-
EUR
Покупка 30.32Продажа 30.8
- Актуальное
- Важное