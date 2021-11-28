В Чечне в школьную программу включили книгу об отце Кадырове

Ее написал начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Чечня Амруди Эдилов, сообщает лояльный клану Кадырова телеканал "Грозный ТВ".



"В книге рассказывается о жизни и деятельности первого президента Чеченской республики, описаны подробности о его работе, политических взглядах и достижениях национального лидера.



Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадыров живет с 30-летней победительницей конкурса красоты. У них общие дети и недвижимость, - СМИ



Важная часть книги посвящена истории того, как сбылась самая главная мечта Ахмата-Хаджи Кадырова – защитить свой народ от бед и войн", – говорится в сюжете.



Пособие поступило во все школы региона. Оно введено как дополнительный материал для изучения истории России.





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