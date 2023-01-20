В Чечне объявили, что будут строить "джихад-мобили" для армии РФ

Об этом сообщило издание Defense express.

Издание отмечает, что испытания должны пройти на базе "российского университета спецназа".

В частности, добавляется, что по информации российских СМИ, глава правительства Чеченской республики и министр промышленности и энергетики региона Муслим Хучиев и Адам Хакимов провели встречу с руководящим составом министерства промышленности и торговли РФ.

Издание отмечает, что "джихад-машина" или "джихад-мобиль" - это термин, который используется для обозначения автомобилей, начиненных взрывчаткой и управляемых смертником. Задача последнего направить машину в сторону врага и взорваться вместе с ней, для этого машину обшивают броней, которая должна оградить ее от огня стрелкового оружия.

"Отметим, что другие актуальные толкования этого термина неизвестны. И хотя максимально сложно представить, что в РФ вполне планируют применить тактику с атакой смертников, но, по сути, она ничем не отличается от того, что сейчас и так осуществляет Кремль", - добавляется.

Кроме этого, сообщается, что неизвестно, идет ли речь о том, что в Чечне будут создавать "джихад-мобили", или "неудачный нейминг для транспортного средства".

11 сентября сообщалось, что в Чечне подготовили три батальона по 560 наемников и спецполк на 1,5 тыс. человек для войны против Украины.

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