В Чечне на форме силовиков появились шевроны "На Киев"
Силовики в Чечне сменили шевроны – теперь вместо обычных нашивок с обозначением принадлежности к определенному подразделению, на их спинах появились надписи "На Киев"
Об этом сообщает издание "Кавказ. Реалии".
Эти данные подтвердил источник в правоохранительных органах республики. По данным собеседника редакции, изменения произошли в начале прошлой недели.
"С 18 июля в городе замечают: практически все силовики носят эту надпись на спине", – сообщил источник.
На снятом в Грозном видео такие шевроны видны на спинах представителей полка полиции специального назначения им. Ахмата Кадырова.
По данным собеседника Кавказ.Реалии, подобные изменения коснулись также подразделений ОМОНа и других.
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