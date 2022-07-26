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Главная война с Россией В Чечне на форме силовиков появились шевроны "На Киев"

В Чечне на форме силовиков появились шевроны "На Киев"

26 июля, 2022 вторник
20:38
война с Россией

Силовики в Чечне сменили шевроны – теперь вместо обычных нашивок с обозначением принадлежности к определенному подразделению, на их спинах появились надписи "На Киев"

Об этом сообщает издание "Кавказ. Реалии".

Эти данные подтвердил источник в правоохранительных органах республики. По данным собеседника редакции, изменения произошли в начале прошлой недели.

"С 18 июля в городе замечают: практически все силовики носят эту надпись на спине", – сообщил источник.

На снятом в Грозном видео такие шевроны видны на спинах представителей полка полиции специального назначения им. Ахмата Кадырова.

По данным собеседника Кавказ.Реалии, подобные изменения коснулись также подразделений ОМОНа и других.

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Чечня
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