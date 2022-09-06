В частном самолете, упавшем в Балтийское море, погиб владелец компании аэротакси Quick Air с семьей
В Балтийское море упал самолет немецкого бизнесмена Петера Гриземанна, он и еще три человека, находившиеся на борту, погибли
Об этом пишет Reuters.
Петер Гриземанн – владелец компании аэротакси и медицинских самолетов Quick Air. На борту вместе с ним была его жена, дочь и парень.
Самолет летел с побережья Испании в Кёльн. После взлета в Хересе экипаж сообщил о проблемах с давлением в салоне, затем контакт с судном прервался. Испанские и французские истребители вылетели для проверки ситуации. Пилоты не могли разглядеть никого ни в кабине, ни в салоне самолета. По мнению авиационных экспертов, внезапное падение давления в салоне могло привести к тому, что пассажиры и пилот потеряли сознание, и самолет продолжал движение в режиме автопилота.
В районе аварии в Латвии находятся три небольших корабля и вертолет, уже нашли три части самолета, тел пока нет. Пресссекретарь латвийских ВМС заявила, что на борту Cessna не было никакого признака присутствия людей.
Руководитель шведской поисково-спасательной операции Ларс Антонссон заявил, что самолет разбился из-за того, что у него закончилось топливо и добавил, что у спасателей вообще не было никаких объяснений, они могли "только догадываться" о случившемся, но люди на борту были очевидно недееспособны.
- Напомним, вечером 5 сентября у берегов Латвии потерпел крушение частный самолет Cessna 511, на его перехват в небо поднимали истребители стран-членов НАТО.
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