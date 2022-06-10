В части Запорожской области с 11 по 13 июня вводят удлиненный комендантский час

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.

"Учитывая активные боевые действия, ведущиеся в области и реальную угрозу жизни и безопасности людей, а также для обеспечения общественного порядка во время празднования Троицы в 2022 году областной военной администрацией принято решение о введении продленного комендантского часа в отдельных районах области", - говорится в сообщении.

Она вводится на территории Васильевского, Бердянского, Мелитопольского, Пологовского районов Запорожской области и начнется в 22.00 11 июня 2022 года и закончится в 05.00 13 июня 2022 года.