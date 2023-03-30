В части Украины завершают отопительный сезон. Подробности

Городской совет Одессы сообщает о завершении отопительного сезона завтра.

"Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской глава Геннадий Труханов", – пишет пресс-служба.

Сообщается, что с 1 апреля начнутся плановые работы по ремонту теплового хозяйства.

О подготовке к отключению отопления заявили и в Полтавской и Миргородской общинах. В пятницу, 31 марта, будет окончен сезон 2022-2023, написали в горсовете.

Также в Запорожье секретарь городского совета Анатолий Куртев говорил, что 27 марта стартуют необходимые остановки отопления подготовительные работы, которые продлятся до 31 марта, то есть в эту пятницу в городе выключат батареи.

Кроме того, 1 апреля тепло выключат в Краматорске Донецкой области, пишет городской совет .

В Ужгороде, несмотря на холодную погоду, решили завершить отопительный сезон с субботы, 1 апреля. Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета.

В городе Ивано-Франковске в связи с похолоданием решили пока продлить отопительный сезон, который должен завершиться 1 апреля.

Напомним, Луцктепло с 23 марта временно приостановило отопительный сезон и предупреждает о возможных перебоях с горячей водой.

22 марта отключили теплоснабжение в Днепре. В Каменском – 25 марта, а в Никополе планируют 31 марта.

Херсон стал следующим городом, завершившим отопление 24 марта.

27 марта в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской, Винницкой области заявили о решении начать отключение отопления.

Власти города Черновцы днем решили приостанавливать подачу отопления в дома горожан, а ночью включать обратно.