В части Украины завершают отопительный сезон. Подробности
В пятницу 31 марта в городах Одесса, Полтава и Запорожье планируют завершить отопительный сезон 2022-2023
Городской совет Одессы сообщает о завершении отопительного сезона завтра.
"Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской глава Геннадий Труханов", – пишет пресс-служба.
Сообщается, что с 1 апреля начнутся плановые работы по ремонту теплового хозяйства.
О подготовке к отключению отопления заявили и в Полтавской и Миргородской общинах. В пятницу, 31 марта, будет окончен сезон 2022-2023, написали в горсовете.
Также в Запорожье секретарь городского совета Анатолий Куртев говорил, что 27 марта стартуют необходимые остановки отопления подготовительные работы, которые продлятся до 31 марта, то есть в эту пятницу в городе выключат батареи.
Кроме того, 1 апреля тепло выключат в Краматорске Донецкой области, пишет городской совет .
В Ужгороде, несмотря на холодную погоду, решили завершить отопительный сезон с субботы, 1 апреля. Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета.
В городе Ивано-Франковске в связи с похолоданием решили пока продлить отопительный сезон, который должен завершиться 1 апреля.
Напомним, Луцктепло с 23 марта временно приостановило отопительный сезон и предупреждает о возможных перебоях с горячей водой.
22 марта отключили теплоснабжение в Днепре. В Каменском – 25 марта, а в Никополе планируют 31 марта.
Херсон стал следующим городом, завершившим отопление 24 марта.
27 марта в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской, Винницкой области заявили о решении начать отключение отопления.
Власти города Черновцы днем решили приостанавливать подачу отопления в дома горожан, а ночью включать обратно.
- Глава Минэнерго Галущенко ранее говорил, что Украина выиграла битву с РФ на энергетическом фронте, но готовиться к следующему отопительному сезону нужно уже сейчас.
- Также глава комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус заявлял , что в некоторых регионах Украины можно выключить отопление 20 марта.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.44
Покупка 37.44Продажа 38.3
-
EUR
Покупка 40.29Продажа 41.16
- Актуальное
- Важное