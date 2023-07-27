В части страны будет царить непогода, а в Киевской области будет комфортно, но ветрено: прогноз на 28 июля от Натальи Диденко
В пятницу, 28 июля, на западе облачно и без осадков, а в восточных и частично южных регионах прогнозируют дожди и грозы
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
28 июля дожди и грозы предполагаются в восточных областях Украины, Полтавщине, Днепропетровщине, Запорожье и Крыму. На остальной территории без существенных осадков, разве что локальные, незначительные осадки вероятны в Карпатах.
Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об опасных метеорологических явлениях 28 июля по всей территории Украины кроме западных областей, Житомирщины, Киевщины и Винницкой области, - и уровень опасности.
Непогода будет царить на востоке и частично на юге
Дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях и Крыму.
В восточной части ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха будет завтра днем +20...+27°C.
На западе более спокойная погода
В западных, Винницкой, Житомирской, Киевской, днем и Одесской областях без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 12-17°C, в западных областях 9-14°C, днем 20-25°C, в Одесской области до 28°C.
В Киевской области также не будет солнышка
В Киеве в пятницу ожидается комфортная погода - без осадков, облачно с прояснениями, лишь порывистым обещает быть северо-западный ветер 7-12 м/с.
Температура ночью 12...17°C, а днем 20...25°C. В столице ночью 13...15°C, днем 22...24°C.
- Сегодня в Украине прогнозировали дожди во многих регионах, но на востоке, Херсонщине и Крыму без осадков.
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