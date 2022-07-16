В части Мариуполя снова исчезла вода из-за халатности оккупантов
В части Мариуполя пропало водоснабжение из-за неудачных попыток россиян подключить электричество в городе
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.
"Основная часть Приморского района снова без водоснабжения. И не только. Почему? Просто жопорукие "специалисты" снова доигрались с электричеством и теперь насосные снова обесточены", - подчеркнул он.
- 17 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты не решают проблемы с водоснабжением. Очереди за водой увеличиваются, а горожане достают ее преимущественно из уличных рек.
- В Мариуполе ямы с дождевой водой являются единственным способом помыться и постирать вещи.
- 21 июня советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что мариупольцы имеют доступ к питьевой воде в лучшем случае раз в неделю.
- 24 июня россияне частично возобновили водоснабжение, но некоторые дома затопило, а в других подача воды была очень слабая.
- 10 июля в Мариуполе россияне включили водоснабжение из-за бунтов местных, но в результате некачественного ремонта труб затопило город.
- 14–15 июля в Мариуполе попытки россиян подключить электричество привели к пожарам в детсаду и школе. Из-за нехватки воды тушение огня малоэффективно
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