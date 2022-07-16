Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.

"Основная часть Приморского района снова без водоснабжения. И не только. Почему? Просто жопорукие "специалисты" снова доигрались с электричеством и теперь насосные снова обесточены", - подчеркнул он.

17 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты не решают проблемы с водоснабжением. Очереди за водой увеличиваются, а горожане достают ее преимущественно из уличных рек.

В Мариуполе ямы с дождевой водой являются единственным способом помыться и постирать вещи.

21 июня советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что мариупольцы имеют доступ к питьевой воде в лучшем случае раз в неделю.

24 июня россияне частично возобновили водоснабжение, но некоторые дома затопило, а в других подача воды была очень слабая.

10 июля в Мариуполе россияне включили водоснабжение из-за бунтов местных, но в результате некачественного ремонта труб затопило город.

14–15 июля в Мариуполе попытки россиян подключить электричество привели к пожарам в детсаду и школе. Из-за нехватки воды тушение огня малоэффективно

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