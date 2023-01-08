В части Лавре, принадлежащей государству, можно проводить и совместные богослужения разных конфессий, – директор религиозного издания

Об этом в эфире Эспрессо сказал директор Религиозно-информационной службы Тарас Антошевский.

"О Киево-Печерской Лавре - Успенский собор не использовался постоянно, а был для особых богослужений. Московский патриархат постоянно пользовался Трапезным храмом. Поскольку они имеют достаточно храмов в Нижней Лавре, думаю, что логично, было бы, чтобы недавно зарегистрированный монастырь ПЦУ использовал Трапезный храм. Поскольку Лавра является святыней всех христиан, то там могут быть совместные богослужения разных конфессий", - подчеркнул он.

По мнению Антошевского, есть еще Почаевская Лавра, которая была частью времени в составе униатской церкви.

"Она сейчас остается оплотом "русского мира", но в межвоенный период она была оплотом украинского православия. Такие монастыри могут быть местом, где живут монахи разных конфессий. Как в Западной Европе есть межконфессиональные монастыри и они свидетельствуют о том, что христиане могут жить вместе", - подытожил эксперт.

Напомним, Успенский собор (собор Успения Пресвятой Богородицы) – главный соборный храм Успенской Киево-Печерской лавры. Ранее в нем проводили богослужения священники УПЦ МП. 1 декабря 2022 Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что вся территория Лавры – государственная собственность.

31 декабря иерархи УПЦ (МП) провели последнюю службу в Трапезной церкви. Перед этим там пели о пробуждении России. Это дело расследует СБУ, объявлено подозрение одному из священников Лавры, прославлявшего "русский мир".

5 января министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил о переходе Успенского собора и Трапезной церкви Киево-Печерской лавры в государство.

Митрополит Эпифаний, глава Православной церкви Украины, совершил Богослужение по случаю Рождества Христова 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.