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В части Курской области РФ нет света: власти заявили об атаке якобы украинских БПЛА по объектам инфраструктуры

5 октября, 2023 четверг
06:56
Война с Россией

В ночь на 5 октября беспилотники якобы атаковали объекты инфраструктуры в Курской области. Вследствие этого есть отключение электроснабжения

Об этом пишет губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, под атакой якобы оказались Суджанский, Кореневский и Глушковский районы.

Отмечается, что есть отключение электроснабжения. Аварийные бригады уже начали его восстановление.

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Россия
Енергия
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