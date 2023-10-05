В части Курской области РФ нет света: власти заявили об атаке якобы украинских БПЛА по объектам инфраструктуры
В ночь на 5 октября беспилотники якобы атаковали объекты инфраструктуры в Курской области. Вследствие этого есть отключение электроснабжения
Об этом пишет губернатор Курской области Роман Старовойт.
По его словам, под атакой якобы оказались Суджанский, Кореневский и Глушковский районы.
Отмечается, что есть отключение электроснабжения. Аварийные бригады уже начали его восстановление.
- Утром 14 сентября в временно оккупированной Евпатории в Крыму местные жители слышали мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что СБУ совместно с ВМС провели уникальную спецоперацию и ударили по российскому комплексу ПВО " Триумф ".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.45 Покупка 37.45Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.68Продажа 40.7
- Актуальное
- Важное