Об этом сообщила прессслужба ДТЭК .

"В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы происходят отключения в соответствии со стабилизационными графиками", - говорится в сообщении.

Также стабилизационные графики были применены в части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области, - добавили в компании.

Энергетики вынуждены применять графики отключений, так как из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов.