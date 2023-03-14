В части Киева и области действуют графики стабилизационных отключений света: названа причина
По состоянию на утро 14 марта в Киеве и области частично применены стабилизационные отключения электроэнергии из-за повреждений сетевого оборудования
Об этом сообщила прессслужба ДТЭК .
"В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы происходят отключения в соответствии со стабилизационными графиками", - говорится в сообщении.
Также стабилизационные графики были применены в части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области, - добавили в компании.
Энергетики вынуждены применять графики отключений, так как из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов.
- В ночь на 9 марта враг выпустил по Украине 81 ракету . Есть попадания по критической инфраструктуре.
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