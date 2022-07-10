В Часовом Яру в Донецкой области под завалами 5-этажки находятся по меньшей мере 34 человека, среди них ребенок, - глава ОВА
После обстрела ракетами города Часов Яр в Донецкой области под завалами многоэтажки остаются по меньшей мере три десятка мирных жителей. Спасатели извлекли только 6 погибших и 5 раненых
Об этом информирует в телеграмме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
9 июля вечером рашисты обстреляли ракетами из Урагана Времен Яр. Спасатели до сих пор достают из-под завалов мирных жителей. Уже получили 6 погибших и 5 раненых.
"По меньшей мере три десятка человек находятся под завалами 5-этажки в Часовом Яру. В доме полностью уничтожены два подъезда. На месте работают спасатели - пытаются спасти тех, кто оказался под завалами. По словам местных жителей, там вероятнее всего по меньшей мере 34 человека, в в том числе 9-летний ребенок", – пишет Кириленко.
Спасатели установили контакт с двумя людьми, оказавшимися под завалами.
- В течение 9 июля россияне стреляли вдоль линии столкновения и по городам в относительном тылу Донецкой области. По меньшей мере 6 человек погибли, 8 ранены.
- В ночь на 10 июля во временно оккупированных городах Донецкой и Луганской областей раздаются взрывы. В Шахтерске объявили эвакуацию.
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