Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Оккупанты открыли огонь по городу на рассвете - кассетными боеприпасами. Поднялся пожар. Спасатели ГСЧС выехали на место происшествия, но вынуждены были прекратить работу, поскольку рашисты не прекращали стрелять", - говорится в сообщении.



Кириленко отметил, что здание Дворца культуры, которое использовалось в качестве городского гуманитарного штаба и места предоставления медицинской помощи, сгорело вместе с медицинским оборудованием и незначительным запасом гуманитарной помощи - пищевыми наборами, бытовой химией.



По данным ОВА, обошлось без человеческих жертв.

"Рашистские войска еще раз доказали, что пренебрегают правилами ведения войны и пытаются причинить максимальный ущерб прежде всего - гражданским", - подчеркнул глава Донецкой ОВА.