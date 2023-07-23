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В Часовом Яру россияне уничтожили Дворец культуры, в котором оказывали медицинскую помощь

23 июля, 2023 воскресенье
13:23
Война с Россией

Российские военные обстреляли кассетными боеприпасами Часов Яр в Донецкой области, в результате чего разрушен городской Дворец культуры, который был местом для оказания медицинской и гуманитарной помощи жителям

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Оккупанты открыли огонь по городу на рассвете - кассетными боеприпасами. Поднялся пожар. Спасатели ГСЧС выехали на место происшествия, но вынуждены были прекратить работу, поскольку рашисты не прекращали стрелять", - говорится в сообщении.

Кириленко отметил, что здание Дворца культуры, которое использовалось в качестве городского гуманитарного штаба и места предоставления медицинской помощи, сгорело вместе с медицинским оборудованием и незначительным запасом гуманитарной помощи - пищевыми наборами, бытовой химией.

По данным ОВА, обошлось без человеческих жертв.

"Рашистские войска еще раз доказали, что пренебрегают правилами ведения войны и пытаются причинить максимальный ущерб прежде всего - гражданским", - подчеркнул глава Донецкой ОВА.

  • Во время воздушной тревоги в ночь на 23 июля российская армия атаковала Одессу по меньшей мере 5 видами ракет. В результате удара один человек погиб, еще 22 получили ранения.
Культура
Украина
Россия
Донетчина
ракетний удар
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