В Часовом Яру россияне уничтожили Дворец культуры, в котором оказывали медицинскую помощь
Российские военные обстреляли кассетными боеприпасами Часов Яр в Донецкой области, в результате чего разрушен городской Дворец культуры, который был местом для оказания медицинской и гуманитарной помощи жителям
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"Оккупанты открыли огонь по городу на рассвете - кассетными боеприпасами. Поднялся пожар. Спасатели ГСЧС выехали на место происшествия, но вынуждены были прекратить работу, поскольку рашисты не прекращали стрелять", - говорится в сообщении.
Кириленко отметил, что здание Дворца культуры, которое использовалось в качестве городского гуманитарного штаба и места предоставления медицинской помощи, сгорело вместе с медицинским оборудованием и незначительным запасом гуманитарной помощи - пищевыми наборами, бытовой химией.
По данным ОВА, обошлось без человеческих жертв.
"Рашистские войска еще раз доказали, что пренебрегают правилами ведения войны и пытаются причинить максимальный ущерб прежде всего - гражданским", - подчеркнул глава Донецкой ОВА.
- Во время воздушной тревоги в ночь на 23 июля российская армия атаковала Одессу по меньшей мере 5 видами ракет. В результате удара один человек погиб, еще 22 получили ранения.
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