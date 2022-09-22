В Часовом Яру Донецкой области оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами школу искусств
Вечером 21 сентября в Донецкой области рашисты обстреляли кассетными снарядами в Часовом Яру школу искусств, а в Краматорске ракетами - предприятие
Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
"Вечером россияне нанесли ракетный удар по предприятию в Краматорске и обстреляли школу искусств в Часовом Яру кассетными боеприпасами", - написал Кириленко.
Также захватчики стреляли по Марьинке, Красногоровке, Максимильяновке и Константиновке – Марьинской громаде. В Очеретинской рашисты били по окрестностям Керамика, Новокалиново и Очеретино.
В ночь на 22 сентября зафиксировали единичные прилеты в Авдеевке, а утром российские оккупанты устроили массированные артиллерийские и танковые обстрелы. В настоящее время последствия устанавливаются.
В Дилиевке Константиновской громады повреждены два дома. А в Светлодарской громаде гремело в Одрадовке и на станции Майорск.
Информация о жертвах отсутствует.
"В Бахмутской громаде удары пришлись по частному сектору Бахмута и Хромово - ранены 2 человека, повреждены 6 домов", - добавляет Кириленко.
- 20 сентября россияне убили 6 мирных жителей Донетчины, ранили еще 20. Точное количество в Мариуполе и Волновахе установить нельзя.
- В Донецкой области 21 сентября оккупанты убили 5 гражданских, еще 12 ранили. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе неизвестно.
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