В Чаплинке на Херсонщине оккупанты требуют от жителей до 1 сентября получить паспорта РФ

Об этом в утренней сводке пишет Генштаб ВСУ.

"Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области", - говорится в сообщении.

Так, в населенном пункте Чаплинка оккупационная администрация доказала местным жителям требование об обязательном получении паспортов РФ до 1 сентября этого года. В случае невыполнения этого требования оккупанты угрожают конфискацией недвижимого имущества.

Также с 23 августа этого года захватчики проводят рейды по выселению из жилья граждан без регистрации места жительства и присвоения их имущества.

Россияне нанесли 47 авиационных ударов и совершили 39 обстрелов с РСЗО по Украине

За прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация по направлениям: на фронте произошло 32 боевых столкновения

За прошедшие сутки между Силами обороны Украины и войском РФ произошло 32 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Поповки, Славгорода Сумской области и Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, Карповичи, Камень Черниговской области; Волфино, Бояро-Лежачие, Ободы, Середина-Буда, Новодмитровка, Поповка, Стукаловка Сумской области и Малая Волчья, Зибино, Охримовка, Ольховатка, Ветеринарное Харьковской области.

На Купянском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Ивановки и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Кисловка, Колодязное, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении армия РФ нанесла авиационные удары в районах Новоегоровки, Твердохлебового, Белогоровки Луганской области; Торского, Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Богдановки, Клищиевки, Нью-Йорка Донецкой области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Приволье, Григоровка, Ивановское, Клещиевка, Александро-Шультино, Торецк, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты: Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки и Константиновки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Водяного, Новоселки, Благодатного Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Угледар, Водяное, Максимовка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Роботиного и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Полтавка, Гуляйпольское, Пятихатки, Чаривное, Малые Щербаки, Каменское, Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Николаевки, Ольговки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов пострадали Херсон, Садовое, Станислав Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

ВСУ поразили 2 пункта управления, средство ПВО и 2 артсредства на огневой позиции захватчиков

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, 1 - по пункту управления и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 1 средство противовоздушной обороны и 2 артиллерийских средства на огневой позиции оккупантов.