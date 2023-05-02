Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 2 мая.

На временно оккупированных территориях продолжают фиксировать похищения и издевательства над проукраинским местным населением.

"Людей российские оккупанты держат в жестких, бесчеловечных условиях, применяют к ним пытки. Есть случаи, когда похищенных российские террористы пытали до смерти", - отмечает Генштаб.

ВСУ поразили 12 районов сосредоточения живой силы и важную цель противника

Украинская авиация за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также наши защитники сбили три вражеских БПЛА разных типов.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, 12 районов сосредоточения живой силы, четыре склада боеприпасов, одно средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.

За день россияне нанесли 30 авиаударов по территории Украины

Кроме того, противник нанес 3 ракетных удара и произвел около 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток были отбиты более 20 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. В течение суток совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Гасичевка, Елино, Блешня, Карповичи, Тимоновичи, Леоновка, Муравьи Черниговской области; Зноб-Новгородское, Уралово, Середина-Буда, Кучеровка, Ривне, Ворожба, Волфино, Николаевка, Мирополье Сумской области, а также Ветеринарное, Ольховка, Гатище, Вовчанск, Потихоново Харьковской области.

На других направлениях ситуация такая:

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Лиман Первый, Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестово Харьковской области.

враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Лиман Первый, Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении южнее Дибровы. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка Луганской области, Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в направлении южнее Дибровы. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка Луганской области, Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское и Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григорьевка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Предтечино, Дилиевка и Пивденное Донецкой области.

враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское и Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григорьевка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Предтечино, Дилиевка и Пивденное Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Первомайском районе. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Карловка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в Первомайском районе. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Карловка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

в течение суток нашими защитниками отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новоукраинка и Пречистовка Донецкой области.

в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новоукраинка и Пречистовка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, в течение суток произвели обстрелы более 30 населенных пунктов, граничащих с линией боевого столкновения. Среди них – Времивка, Новоселка Донецкой области; Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Львово, Ивановка, Никольское, Антоновка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и Херсон.

Сегодня потери РФ в войне с Украиной превысили 191 тыс. человек убитыми.