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В Чаплине не было погибших военных, о которых говорила Россия, - Associated Press

27 августа, 2022 суббота
15:31
война с Россией

Репортер Associated Press посетил Чаплино и не нашел доказательств того, что в поезде, в который попали войска РФ, были военные

Об этом 27 августа 2022 года сообщили в Associated Press .

Репортер AP посетил железнодорожный вокзал в Чаплине и не нашел там никаких доказательств пребывания украинских военных, о которых заявляла Россия, чтобы оправдать свое преступление.

В то же время журналист сообщил, что увидел среди погибших детей.

Агентство опросило экспертов. Все они утверждают, что совершенное россиянами в четверг, 25 августа, можно считать военным преступлением.

"Железнодорожный вокзал, как правило, является гражданским объектом и не должен быть объектом нападения", – отмечает Дженнифер Трахан, клинический профессор Центра глобальных вопросов Нью-Йоркского университета.

AP также утверждает, что вместе с американским телеканалом PBS, они провели более 40 независимых расследований преступлений России, совершенных за шесть месяцев полномасштабной войны. Три из них – обстрелы железнодорожной инфраструктуры, еще семь – удары по остановкам общественного транспорта, которые убили более 100 человек.

По словам AP, в атаках, которые производила РФ по гражданской инфраструктуре, было мало доказательств, подтверждающих заявления Москвы, что целями якобы были украинские военные.

  • 24 августа, в День Независимости Украины, оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в поселке Чаплино. В результате обстрела погибли более 20 человек. Позже россияне ударили по самому поселку.
  • Волонтер Корчинская сообщила в эфире "Еспресо", что раненых привозили в больницу семьями. Все они находятся в тяжелом состоянии.

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Днепропетровщина
воєнні злочини Росії
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