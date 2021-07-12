В бюджетном законопроекте есть поправки, которые нивелируют языковой закон, - нардеп Железняк
В законопроекте №5551-2 нардепы нашли правки, которые могут нивелировать действие языкового закона
Об этом написал лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк в Facebook.
"15 июля, Верховная Рада во втором чтении будет рассматривать законопроект об изменениях в государственный бюджет. Я проанализировал таблицу поправок и нашел там несколько поправок, которые нивелируют действие важных норм языкового законодательства. Эти поправки пытаются протащить вообще с нарушением регламента", - подчеркнул Железняк.
По его словам, есть 4 опасные правки.
"Поправка с номером - №13 и идентичная №14 - выводит создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия языкового законодательства. Поправка №16 убирает необходимость действующим госслужащим подтверждать владение украинским языком. Поправка №17 позволяет использовать язык, в частности, нацменьшинств в образовании", - написал нардеп.
Он отметил, что законопроект будут голосовать за день до вступления определенных норм языкового закона.
- В Министерстве культуры и информационной политики предоставили объяснения, какие нормы языкового закона будут введены в сфере культуры с 16 июля.
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