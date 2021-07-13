В бюджетном подкомитете не приняли никакого решения по русификационным поправкам, - Вятрович о попытке "слуг" изменить языковое законодательство
На заседании подкомитета по вопросам местных бюджетов и бюджетной поддержки регионального развития не приняли никакого решения по русификационным поправкам к языковому законодательству
Об этом заявил нардеп "ЕС" Владимир Вятрович в Facebook.
"Подкомитет Комитета по вопросам бюджета не принял никакого решения по русификационныи поправкам. Завтра попытаются провести их через комитет", - отметил он.
- Напомним, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий отметил, что "Слуги народа" пытаются через поправки к законопроекту об изменениях в госбюджет дать возможность компаниям, создающим русскоязычный контент для России транслировать его и на украинских экранах и вернуть русский язык в образование.
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