В бюджетном подкомитете не приняли никакого решения по русификационным поправкам, - Вятрович о попытке "слуг" изменить языковое законодательство

Об этом заявил нардеп "ЕС" Владимир Вятрович в Facebook.

"Подкомитет Комитета по вопросам бюджета не принял никакого решения по русификационныи поправкам. Завтра попытаются провести их через комитет", - отметил он.

Напомним, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий отметил, что "Слуги народа" пытаются через поправки к законопроекту об изменениях в госбюджет дать возможность компаниям, создающим русскоязычный контент для России транслировать его и на украинских экранах и вернуть русский язык в образование.

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