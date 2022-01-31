В бюджете не хватит денег на выплаты 500 грн за бустерную вакцинацию против COVID-19, - министр финансов Марченко

Об этом Марченко сказал в интервью "Экономической правде".



"Если сосчитать, то по тысяче государство выплатило 7,7 млн гражданам. Поэтому если рассчитать, что все эти люди пойдут за бустерной дозой в течение года, то 3 млрд (заложенных в бюджете на программу "еПоддержка", - ред.) не хватит", - сказал министр.



При этом Марченко отметил, что нет необходимости вносить изменения в бюджет на 2022 год и увеличивать финансирование "еПоддержки". Он объяснил это тем, что бустерные прививки украинцы будут делать постепенно.



"Кто-то вакцинировался в декабре, он пойдет не раньше июня-июля. Это откладывает решение проблемы на весь год", - сказал министр.



В то же время Марченко добавил, что когда появится необходимость увеличить финансирование программы по выплате средств за вакцинацию против COVID-19, тогда соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение в Верховную Раду.

Напомним, Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО в понедельник, 24 января, заявил, что программа по выплате 1 тыс. грн за вакцинацию против COVID-19 "еПоддержка" расширится на пожилых людей и граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Также по 500 грн начнут выплачивать тем, кто сделает бустерную прививку.