В бюджете-2023 точно будет заложено финансирование только на социалку и армию, – инвестбанкир Фурса
В бюджете Украины на 2023 год будет заложено финансирование только на защищенные расходы – социальные выплаты и армию
Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.
"Бюджет будет такой же, как и в этом году, когда финансируются только защищенные расходы. Финансируется социалка за счет наших западных партнеров и финансируется армия за счет налогов и Нацбанка. Здесь искать особенно чего-то не нужно. Мы сейчас в такой ситуации, когда пространства для маневра просто физически нет. Социальная сфера финансируется в этом году и будет финансироваться в следующем. Это все делается на средства наших западных партнеров", - заявил он.
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