Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Бюджет будет такой же, как и в этом году, когда финансируются только защищенные расходы. Финансируется социалка за счет наших западных партнеров и финансируется армия за счет налогов и Нацбанка. Здесь искать особенно чего-то не нужно. Мы сейчас в такой ситуации, когда пространства для маневра просто физически нет. Социальная сфера финансируется в этом году и будет финансироваться в следующем. Это все делается на средства наших западных партнеров", - заявил он.