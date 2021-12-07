В бюджет Украины поступило 1,42 млрд грн за первый объект "Большой приватизации" - столичный завод "Большевик"
Средства от приватизации акционерного общества "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, ранее - завод "Большевик") в размере 1,42 млрд грн поступили в государственный бюджет
Об этом сообщил в Facebook глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко.
"Информирую, что средства по результатам аукциона по приватизации завода "Большевик" сегодня поступили в бюджет Украины. Это 1 429 017 000 гривен", - написал Сенниченко.
Он добавил, что инвестор погасит все долги государственного предприятия, составляющие более 500 млн грн.
"Результат команды фонда за 2020-2021 гг. - 8,1 млрд грн. Это больше, чем за семь предыдущих лет", - отметил глава Фонда госимущества.
- Напомним, 27 октября 2021 года Киевский завод "Большевик" продали на аукционе за 1,42 млрд грн. Он стал первым объектом "Большой приватизации".
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