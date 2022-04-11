В Бузовой в Киевской области обнаружили могилу с погибшими украинцами, - британская разведка

Об этом сообщило Министерство обороны Британии в Twitter.

В ведомстве заявили, что продолжают появляться дополнительные доказательства предполагаемых военных преступлений России.

Отмечается, что после вывода российских войск с севера Украины по-прежнему появляются новые свидетельства вероятных военных преступлений России. В частности, сообщается об обнаружении самодельной могилы с погибшими украинскими гражданскими лицами в районе Бузовой.



1 апреля подразделения Вооруженных сил Украины освободили города Бучу и Бородянку, Киевской области.

Впоследствии стало известно, что о братских могилах с убитыми в этих городах украинцами. В свою очередь, американская компания Maxar Technologies обнародовала спутниковые снимки из Бучи на Киевщине, где видно, что первые признаки раскопок братской могилы на территории храма Андрея Первозванного были с 10 марта.

Позже стало известно, что в Буче обнаружили еще три места массовых захоронений. В частности, это территория предприятия "Украгроснаб", где российские оккупанты сбрасывали тела людей с завязанными руками. Второе место - улицы Вокзальная, Яблонская и детский лагерь "Лучей", где тоже нашли людей с завязанными руками и шаровыми ранами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb