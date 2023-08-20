В Бурятии размыло железнодорожные пути из-за разрушения дамбы: движение поездов остановили
В Северо-Байкальском районе Бурятии 19 августа река Холодная вышла из берегов и частично разрушила дамбу, размыв железнодорожные пути Байкало-Амурской магистрали. Из-за этого остановили движение поездов
Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов.
По его словам, из-за разрушения дамбы подмыто 200 метров железнодорожного полотна и повреждено 10 опор контактной сети. К ликвидации последствий подтопления привлечены 120 человек и 24 единицы техники. Ориентировочный срок завершения аварийно-восстановительных работ – 26 августа.
"Убытки экономики страны от простоя грузов будут исчисляться миллиардами рублей. Плюс расходы на восстановление железной дороги. И нам нашу региональную автомобильную дорогу будут восстанавливать", - написал глава Бурятии.
Он добавил, что населенные пункты в результате выхода реки из берегов якобы пока не пострадали. Однако в отрезанном водой поселке живет женщина с обострением аппендицита и ее эвакуируют.
Цыденов отметил, что ситуации с дамбой на реке Холодной можно было избежать.
"Но противоречивость законодательства, якобы направленного на защиту Байкала, не позволила этого сделать в прошлом году. Деньги по линии Минприроды России были выделены, но, к сожалению, байкальские ограничительные нормы не позволили провести работы. И кому от этого хорошо?", - подчеркнул он.
По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, плотина частично разрушилась утром 19 августа из-за осадков. Размыло железнодорожное полотно на 1102 километре перегона Холодная – Нижнеангарская Восточно-Сибирской железной дороги. На территории Северо-Байкальского района введен режим чрезвычайной ситуации. В Бурятии введен режим ЧС регионального масштаба.
- 12 августа в российском городе Уссурийск, Приморский край, прорвало плотину, возведенную для сдерживания паводка. В результате затопило много домов.
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