В Бурятии размыло железнодорожные пути из-за разрушения дамбы: движение поездов остановили

Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов.

По его словам, из-за разрушения дамбы подмыто 200 метров железнодорожного полотна и повреждено 10 опор контактной сети. К ликвидации последствий подтопления привлечены 120 человек и 24 единицы техники. Ориентировочный срок завершения аварийно-восстановительных работ – 26 августа.



"Убытки экономики страны от простоя грузов будут исчисляться миллиардами рублей. Плюс расходы на восстановление железной дороги. И нам нашу региональную автомобильную дорогу будут восстанавливать", - написал глава Бурятии.

Он добавил, что населенные пункты в результате выхода реки из берегов якобы пока не пострадали. Однако в отрезанном водой поселке живет женщина с обострением аппендицита и ее эвакуируют.

Цыденов отметил, что ситуации с дамбой на реке Холодной можно было избежать.

"Но противоречивость законодательства, якобы направленного на защиту Байкала, не позволила этого сделать в прошлом году. Деньги по линии Минприроды России были выделены, но, к сожалению, байкальские ограничительные нормы не позволили провести работы. И кому от этого хорошо?", - подчеркнул он.

По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, плотина частично разрушилась утром 19 августа из-за осадков. Размыло железнодорожное полотно на 1102 километре перегона Холодная – Нижнеангарская Восточно-Сибирской железной дороги. На территории Северо-Байкальского района введен режим чрезвычайной ситуации. В Бурятии введен режим ЧС регионального масштаба.