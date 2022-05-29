Об этом информирует в фейсбуке Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

Мама рашиста жалуется на ложную информацию о потерях российских военных в СМИ. А это может отразиться и на пенсионных выплатах.



"Главное – выжить. Погибнет столько молодежи. США пишет, что 21 тысяча россиян погибла, Украина – 24. А наши – 1200, представь? Это возраст от 18 до 25. А кто нам будет на пенсию зарабатывать? Никто. Пенсию отменят... Пока разберутся с этой "спецоперацией", когда она закончится – никто не знает. А потом отстроят – это все за наш счет", – говорит мать.



Женщину возмущает, что в то время, когда на фронте умирают солдаты, по российскому телевидению показывают исключительно праздники: "Улан-Удэ 99 лет – огромный концерт! По* (безразлично), что в Бурятии каждый день хоронят пацанов с Украины. Должны быть в трауре. …Детей патриотизму кинулись учить… Сколько народу, а правды нисколько нет", – заключает женщина.



Семья агитирует оккупанта писать рапорт на увольнение из армии РФ и убеждает, что судебное преследование, которым пугает военных российское командование, незаконно.



"Адвокат-юрист написал, что можно уволиться, никакого судебного преследования быть не должно... Ни статьи, ничего нет... Ты имеешь полное право. Без всяких записей в военном билете", – говорит супруга.

Российский оккупант в перехваченном разговоре рассказал матери о том, что из армии РФ невозможно уволиться, а тех, кто написал заявление – отправляют в так называемую тюрьму, где держат в качестве заложников, не выпускают и унижают. Ротации тоже не предусмотрены, причем штурмуют села буквально 8 солдат. Рашист просит мать вернуть его домой.

СБУ перехватила разговор, в котором российские оккупанты сознаются о массовых бунтах, подразделения отказываются идти в наступление на Харьковском направлении.

В Запорожской области были зафиксированы случаи дезертирства российских военных-оккупантов.

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российских оккупантов с их близкими. В них они признаются, что готовы бежать из Украины, однако чтобы ее удержать, кремль придумывает новые "обещания".

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