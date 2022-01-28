В Буркина-Фасо военные, совершившие переворот, впервые сделали официальное заявление

Об этом сообщает BBC .



Мятеж в Буркина-Фасо возглавил подполковник Поль-Анри Дамиба. В понедельник, 24 января, военные свергли президента Роша Каборе и полностью распустили правительство.



В своем первом национальном обращении Дамиба обвинил президента в том, что он не сдержал насилия со стороны исламистских боевиков. Он произнес свою речь накануне экстренного саммита западноафриканских лидеров, созванного в ответ на переворот.



"Когда будут благоприятные условия, согласно сроку, который наш народ определит под полным суверенитетом, я обязуюсь вернуться к нормальному конституционному строю", - заявил Дамиба.



Он добавил, что Буркина-Фасо нуждается в международных партнерах "больше, чем когда-либо".



Буркина-Фасо – третья западноафриканская страна после Гвинеи и Мали, которая за прошлый год пережила военный захват. Региональный блок Ecowas наложил на государства санкции, чтобы добиться возвращения в конституционный строй.



Издание отмечает, что в регионе Западной Африки Россия борется с Францией в попытках помочь странам преодолеть влияние исламистов.



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