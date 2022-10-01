Об этом сообщает Reuters .

Группа военных в Буркина-Фасо объявила, что пришла к власти в стране, в прямом эфире государственного телеканала. Новым лидером страны провозглашен 34-летний капитан Ибрагим Траоре. Один из военных заявил, что Дамиба оказался неспособен справиться с ситуацией с безопасностью и усилением боевиков. По той же причине Дамиба сверг своего предшественника. Где сейчас находится президент, неизвестно. Правительство Буркина-Фасо распущено, действие конституции и политическая деятельность в государстве прекращены. Также военные приказали закрыть границы.

В столице Буркина-Фасо в городе Уагадугу 30 сентября раздавались выстрелы. Президентский дворец и ведущий к нему проспект были перекрыты военными.

С момента провозглашения независимости в Буркина-Фасо в 1960 году в стране шесть раз власть менялась в результате военных переворотов и дважды после массовых протестов. Впервые президент был избран на выборах в 2015 году — им стал Рок Марк Кристиан Каборе. Его отстранил от власти в результате военного переворота Поль-Анри Дамиба.

24 января 2022 года в Буркина-Фасо произошел военный переворот , в результате которого к власти пришел Поль-Анри Дамиба.

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