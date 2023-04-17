Об этом сообщает Anadolu Agency.

Согласно заявлению властей страны, нападение произошло на севере страны неподалеку от поселка Аорема и "было нацелено на отряд солдат и добровольцев".

В результате были убиты 40 человек и еще 33 получили ранения. Губернатор северного региона Альберт Зонго сообщил, что раненые госпитализированы. Он также призвал граждан сохранять бдительность и приобщаться к силам обороны и безопасности в борьбе против терроризма.

Между тем, местные СМИ сообщают, что "десятки боевиков были нейтрализованы" в ходе операции после нападения.