В Буркина-Фасо неизвестные с оружием напали на военных: 40 убитых и 33 раненых
Неизвестная группа вооруженных людей напала на военных и добровольцев Сил обороны Буркина-Фасо. В общей сложности они убили 40 человек и ранили еще 33
Об этом сообщает Anadolu Agency.
Согласно заявлению властей страны, нападение произошло на севере страны неподалеку от поселка Аорема и "было нацелено на отряд солдат и добровольцев".
В результате были убиты 40 человек и еще 33 получили ранения. Губернатор северного региона Альберт Зонго сообщил, что раненые госпитализированы. Он также призвал граждан сохранять бдительность и приобщаться к силам обороны и безопасности в борьбе против терроризма.
Между тем, местные СМИ сообщают, что "десятки боевиков были нейтрализованы" в ходе операции после нападения.
- 15 апреля в столице Судана Хартуми армия оцепила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба. Во время начала боевых действий в стране находились 2 самолета и 36 сотрудников украинской авиакомпании SkyUp.
- 16 апреля стало известно, что в столкновениях между вооруженными силами и спецназовцами скорой поддержки (RSF) погибли по меньшей мере 56 человек, 595 получили ранения. Затем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал привлечь к ответственности виновных в гибели гражданских лиц во время боевых действий в Судане. Среди них было три его подчиненных.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.19
-
EUR
Покупка 40.77Продажа 41.62
- Актуальное
- Важное