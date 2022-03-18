В Burger King объяснили, почему они не могут выйти из российского рынка
Американская сеть фаст-фуда Burger King не может остановить работу ресторанов в РФ из-за того, что российский партнер отказывается их закрывать
Об этом сообщает официальный сайт канадского концерна Restaurant Brands International , куда входит Burger King. Спасибо каждому, кто отказался спонсировать войну РФ против Украины. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Компания связалась с основным оператором бизнеса с требованием приостановить работу ресторанов в России, но он отказался это сделать. Аннулировать сделку в одностороннем порядке Burger King юридически не может.
"Мы связались с основным оператором бизнеса и потребовали приостановить работу ресторана Burger King в России. Он отказался это сделать. Хотим ли мы немедленно приостановить все операции Burger King в России? Да. Можем ли мы сегодня принудительно прекратить работу? Нет. Нет никаких юридические положения, которые позволяли бы нам в одностороннем порядке изменять договор или позволять любому партнеру просто уйти или аннулировать все соглашение", - говорится в заявлении компании.
На территории России нет ресторанов компании Burger King. Ситуацией на этом рынке управляет ООО "Бургер Рус". В РФ находится примерно 800 фаст-фуд заведений сети.
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