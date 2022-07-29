В опубликованной записи есть только фразы одного участника разговора. Он рассказывает, что у них в городе "даже на детских мероприятиях палатки ставят от министерства обороны, чтобы контракты подписывали... А что - дети будут подписывать контракты?" – спрашивает он.

Затем разговор касается Путина. "Сидит тот в бункере, руками разводит, он же не знает, что здесь все сп***но, здесь разворовано, там снаряжение о...но, здесь мертвые души служат... Он же этого не знает, ему же говорят , что все за***сь. А он сидит там, на бумажке солдатиков двигает, вот и все", - говорит россиянин.

29 июля советник президента США по нацбезопасности Салливан рассказал о предвоенных попытках США договориться с Россией.

В перехвате украинской разведки кафир пожаловался жене, что российские командиры стреляют своим солдатам по ногам.

СБУ перехватила разговор кафиров об обстреле тюрьмы в Оленовке: "Это все ложь. Они сами уничтожили казармы, там было 200 человек"

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