"В бункере сидит, на бумажке солдатиков двигает". Польская служба внешней разведки опубликовала перехват разговоров россиян о Путине
Служба внешней разведки Польши опубликовала выдержки из перехвата телефонного разговора русского военного
В опубликованной записи есть только фразы одного участника разговора. Он рассказывает, что у них в городе "даже на детских мероприятиях палатки ставят от министерства обороны, чтобы контракты подписывали... А что - дети будут подписывать контракты?" – спрашивает он.
Затем разговор касается Путина. "Сидит тот в бункере, руками разводит, он же не знает, что здесь все сп***но, здесь разворовано, там снаряжение о...но, здесь мертвые души служат... Он же этого не знает, ему же говорят , что все за***сь. А он сидит там, на бумажке солдатиков двигает, вот и все", - говорит россиянин.
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