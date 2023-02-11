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Главная война с Россией В бункере Путина уже произошел военный минипереворот, - Пионтковский
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В бункере Путина уже произошел военный минипереворот, - Пионтковский

11 февраля, 2023 суббота
16:35
война с Россией

Политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский подчеркнул, что дальнобойные ракеты и самолеты нужны Украине, чтобы прекратить варварские атаки на украинские города со стороны РФ

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Когда ракеты и самолеты окажутся в Украине, Украине они нужны не для того, чтобы громить Москву, а для того, чтобы прекратить варварские атаки на украинские города. Украина просто заявит, что если не прекратится уничтожение украинской структуры, то после первого же нового удара, используя вашу же терминологию, мы нанесем удар по объектам двойного назначения: энергетической, логистической инфраструктуре Москвы", - отметил Пионтковский.

По словам политолога, перспектива получения Украиной дальнобойных ракет вызвала панику у российской верхушки.

"Мы же видим глухой конфликт и взаимное недовольство в РФ, доходящее до ненависти. На мой взгляд, случившееся в ночь в бункере – это минивоенный переворот. Когда генерал Шойгу и Герасимов измучившись от полугодовой кампании травли их Пригожиным и Кадыровым, требовали у Путина снять Суровикина, ставленника Пригожина, и вернуть Герасимова в управление в армии. Нужно разбираться в этих деталях и взаимоотношениях для понимания перспектив войны", - добавил Пионтковский.

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