В Бундесвере объяснили, почему отказали Украине в поставках БМП Marder
Заместитель генерального инспектора Бундесвера Маркус Лаубенталь заявил, что Германия не будет поставлять Украине БМП Marder, чтобы не подорвать обороноспособность НАТО
Об этом сообщает DW .
По его словам, ФРГ не будет поставлять тяжелое вооружение Киеву, чтобы не подорвать боеспособность сил быстрого реагирования НАТО.
"Чтобы поддерживать военную мощь, а также проводить обучение, нам нужны системы вооружений. БМП Marder необходима для выполнения различных обязательств в составе формирований Североатлантического альянса. Если Marder будет направлен Киеву, у Бундесвера не останется ничего для Сил быстрого реагирования НАТО, если потребуется поддержка", - сказал Лаубенталь.
Он добавил, что у ФРГ не будет возможности участвовать в боевой группе в Словакии и реагировать на непредвиденные ситуации.
- 11 апреля глава правления концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что Украине могут передать до 60 БМП типа Marder.
- 19 апреля Олаф Шольц заявил, что Германия исчерпала оружие, которое может предоставить Украине из своих запасов, но работает с частными производителями , чтобы помочь Киеву.
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