В Бундесвере объяснили, почему отказали Украине в поставках БМП Marder

Об этом сообщает DW .

По его словам, ФРГ не будет поставлять тяжелое вооружение Киеву, чтобы не подорвать боеспособность сил быстрого реагирования НАТО.

"Чтобы поддерживать военную мощь, а также проводить обучение, нам нужны системы вооружений. БМП Marder необходима для выполнения различных обязательств в составе формирований Североатлантического альянса. Если Marder будет направлен Киеву, у Бундесвера не останется ничего для Сил быстрого реагирования НАТО, если потребуется поддержка", - сказал Лаубенталь.

Он добавил, что у ФРГ не будет возможности участвовать в боевой группе в Словакии и реагировать на непредвиденные ситуации.

11 апреля глава правления концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что Украине могут передать до 60 БМП типа Marder.

19 апреля Олаф Шольц заявил, что Германия исчерпала оружие, которое может предоставить Украине из своих запасов, но работает с частными производителями , чтобы помочь Киеву.

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