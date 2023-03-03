В бундестаге заявили, что решения Меркель поспособствовали полномасштабному нападению РФ на Украину
Глава комитета по вопросам обороны в бундестаге Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн назвала решение экс-канцлера Германии Ангелы Меркель ответственными полномасштабное нападение России
Об этом говорится в интервью RTL.
Штрак-Циммерманн отметила, что Украина не попала в НАТО "было большой ошибкой, которую сделали тогда французы и Ангела Меркель".
Сообщается, что на саммите 2008 года страны НАТО пообещали украинцам скорейшее вступление. Это не удалось, потому что Меркель и тогдашний президент Франции Николя Саркози выступили против "уважения к России". Кроме того, экс-канцлер защищала свое решение и после полномасштабного вторжения.
Особую ответственность Германии Штрак-Циммерман возлагает на поведение федерального правительства того времени. Надо встать на сторону Украины после нападения России и поддержать ее оружием. Однако, как сказала глава комитета по обороне, "историю Ангелы Меркель придется переписать, особенно историю последних нескольких лет и полную неправильную оценку".
Политика не верит, что война в Украине может длиться так долго, как Первая или Вторая мировые войны.
"Война точно не продлится четыре-пять лет", - сказала Штрак-Циммерманн и добавила, что Путин не рассчитывал на широкую и устойчивую поддержку Украины. – "Путин думает, что мы полные слабаки".
- Советник по внешнеполитическим вопросам бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, сейчас – глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Хойсген назвал самой большой ошибкой немецкого правительства последних лет строительство газопровода "Северный поток-2" для транспортировки российского газа.
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