Об этом говорится в интервью RTL.

Штрак-Циммерманн отметила, что Украина не попала в НАТО "было большой ошибкой, которую сделали тогда французы и Ангела Меркель".

Сообщается, что на саммите 2008 года страны НАТО пообещали украинцам скорейшее вступление. Это не удалось, потому что Меркель и тогдашний президент Франции Николя Саркози выступили против "уважения к России". Кроме того, экс-канцлер защищала свое решение и после полномасштабного вторжения.

Особую ответственность Германии Штрак-Циммерман возлагает на поведение федерального правительства того времени. Надо встать на сторону Украины после нападения России и поддержать ее оружием. Однако, как сказала глава комитета по обороне, "историю Ангелы Меркель придется переписать, особенно историю последних нескольких лет и полную неправильную оценку".

Политика не верит, что война в Украине может длиться так долго, как Первая или Вторая мировые войны.

"Война точно не продлится четыре-пять лет", - сказала Штрак-Циммерманн и добавила, что Путин не рассчитывал на широкую и устойчивую поддержку Украины. – "Путин думает, что мы полные слабаки".