В Бундестаге задумались о добыче газа в Северном море

Это нужно, чтобы "избавиться от роковой зависимости от российского газа", заявила политика в интервью Spiegel.

По ее словам, немецкие власти должны уже сейчас готовиться к непростому отопительному сезону 2022-2023 годов.

ВДПГ требует, чтобы дефицитный газ "был доступен прежде всего для жилья и промышленности, а не превращаться в электроэнергию".

"В долгосрочной перспективе это означает, что мы также рассматриваем германскую добычу газа в Северном море и на побережье, чтобы избавиться от роковой (газовой - ред.) зависимости от России", - подчеркнула Карина Конрад.

Кроме того, ее партия не согласна с видением министерств экологии и экономики, оба из которых возглавляются представителями партии "Зеленые",в отношении ограничения деятельности немецких АЭС.

"Возможное продолжение работы наших атомных электростанций, все еще находящихся в сети, теперь должно быть переоценено, и, безусловно, к этому следует подойти иначе, чем мы могли это сделать весной", - добавила замглавы фракции "свободных демократов" в нижней палате немецкого парламента.

В нынешнюю лево-центристскую правительственную коалицию, чьи министры вошли в состав действующего правительства Германии, входят три политические силы - Социал-демократическая партия Германии, "Зеленые", Свободная демократическая партия.

Немецкие правые (ХДС/ХСС и отдельно ХДС и ХСС) находятся в оппозиции.

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